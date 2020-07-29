عضو لجنة مكافحة المخدرات بأسوان يكشف عن الجهود التي تبذل لمنعها..فيديو

أكد مدحت مدثر، موجة بالتربية والتعليم وعضو لجنة مكافحة المخدرات بنجع المحطة، أن أهالى القرية استنكروا ارتفاع نسب تعاطى المخدرات بين الشباب ما دفعهم إلى تشكيل لجنة وعمل جمعية عمومية من الأهالى، من أجل التنبيه من خطورة الإدمان والمخدرات.





وأضاف مدثر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية أن الأهالى أبلغوا مديرية أمن أسوان، بهذه اللجنة والحملة التى تقوم بها.





وتابع موجه بالتربية والتعليم وعضو لجنة مكافحة المخدرات أن أهالى القرية شكلوا لجاناً تمنع دخول الغرباء إلى القرية حتى لا يجلب أحد المخدرات إلى الداخل، مؤكدًا أن الحملة كان لها مردود إيجابى.





وأشار مدثر إلى أن الحملة تأتى من باب المشاركة المجتمعية، ومساعدة رجال الأمن ومكافحة الإدمان، مؤكدًا أن هذه الظاهرة دخيلة علي القرية ولم تكن متواجدة فى السابق.



