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بسمةوهبة تصطحب الفنانة "أصالة" في جولة بمدينة العلمين وتكشف تفاصيل حادث الاصطدام الذي لحق بهما..فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:20 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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إبراهيم القادري
قالت الاعلامية بسمة وهبة ، إن مدينة العلمين مدينة رائعة ويوجد بها جميع الخدمات ويأتي اليها العديد من السياح من جميع أنحاء العالم .

وأضافت بسمة وهبة خلال برنامجها كل يوم المذاع علي قناه اون اى ،: انا والفنانة أصالة كنا متواجدتين في مدينة العلمين وكنا نقوم بنزهة مائية بالمركب الذي كانت تقوده الفنانة اصالة وبعدها قررنا ان نقوم بركوب الجت سكي حتى نشاهد مدينة العلمين عن قرب وذلك لأن المركب لا يستطيع الذهاب بسبب عمق الماء .

وأوضحت بسمة وهبة ، ان بعد ذلك حدثت الحادثة ونجينا منها من الموت بفضل "الله" وبمساعدة بحار يسمي علي من أهل الاسكندرية وبنتقدم بالشكر للجميع .

وتابعت : ان بسبب الحادث فقدت الوعي وبعدها عدنا الى المنزل وقالت لي الفنانة اصالة ان هاتفك كان يعمل وقام بتسجيل الحادث .


 
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