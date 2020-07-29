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"مصر بلد قوية".. بسمة وهبة: مصر تحمي حدودها شرقا وغربا.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:20 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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إبراهيم القادري
قالت بسمة وهبة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الإنتاج والصناعة وإعادة التطوير مؤكدا علي ان مصر بلد قوية وتستطيع البناء في أصعب الظروف .

وأضافت بسمة وهبة خلال برنامجها كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، ان مصر تتحرك في جميع الاتجاهات وتبني شرقا وغربا وتحمي حدودها شرقا غربا .
وأوضحت بسمة وهبة ، أن مصر تقوم ببناء مدن سكنية وناطحات سحاب في زمن قياسي بالإضافة إلى تشغيل المصانع وعودة الإنتاج .

وتابعت : ان مصر تقوم بفتح فرص عمل جديدة لشبابها كما ان مصر دائما تفاجئ الجميع بافتتاح مشاريع جديدة .

واستكملت : ان المشاريع التي يفتتحها الرئيس جاهزة للانتاج مثل ما رأيناه في افتتاح مدينة الروبيكي .
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