"مصر بلد قوية".. بسمة وهبة: مصر تحمي حدودها شرقا وغربا.. فيديو

قالت بسمة وهبة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الإنتاج والصناعة وإعادة التطوير مؤكدا علي ان مصر بلد قوية وتستطيع البناء في أصعب الظروف .





وأضافت بسمة وهبة خلال برنامجها كل يوم المذاع علي قناه اون أى ، ان مصر تتحرك في جميع الاتجاهات وتبني شرقا وغربا وتحمي حدودها شرقا غربا .

وأوضحت بسمة وهبة ، أن مصر تقوم ببناء مدن سكنية وناطحات سحاب في زمن قياسي إلى تشغيل المصانع وعودة الإنتاج . بالإضافةإلىالإنتاج





وتابعت : ان مصر تقوم بفتح فرص عمل جديدة لشبابها كما ان مصر دائما تفاجئ الجميع بافتتاح مشاريع جديدة .



