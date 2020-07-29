الإفتاء: كل إنسان كان ينوي الحج ولم يدركه فله الأجر

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العام الحالي يشهد حج استثنائي، ولكن الأهم أن الحج لم يلغى هذا العام رغم فيروس . كورونا





وأضاف مجدي عاشور، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الزحام له رونقه، ولكن هذا العام مختلف وهناك تنظيم من المملكة العربية السعودية





وأوضح مجدي عاشور، أن الحاج الموجود فى الكعبة يشهد براحه، وهم يمثلون كل المسلمين، الموجودين فى جميع الدول.





وأشار مجدي عاشور، إلى أن، المسلمين الموجودين هم وفد المسلمين إلى الله، وأن الجميع قلبه متعلق بهذا المكان الجميل، الذى يسعى لكل مسلم أن يذهب.





ولفت مجدي عاشور، إلى أن، أى شخص منع من الحج جاء بأمر قهري بسبب الوباء، وأكد أن نية المؤمن دليل عن العمل.





كل شخص قلبه متعلق بالحج، واى شخص كان يسعى لـ الذهاب سيحصل على أجر.



