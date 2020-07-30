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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعي استعدادا لعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:40 ص
المستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، إعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي تحسبا لأي طوارئ قد تحدث خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور منصور على الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفى الجامعي .

كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل  لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.
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جدير بالذكر ان رئيس الجامعة وجه بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل كل الأقسام على مدار الساعة، وذلك في ظل الظروف الراهنة والجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ . 

مع ضرورة التزام كافة المتواجدين من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية مشددًا على ضرورة توفير عدد كافي من الآسرة لتجنب حدوث إي ازمات خلال اجازة العيد.
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