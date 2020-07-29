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أخبار العالم

القبض على 33 شخصا في روسيا قبل سفرهم إلى تركيا للانضمام إلى ميليشيات الوفاق بليبيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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شريف سيد
ألقت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، القبض على 33 شخصا، وذلك قبل سفرهم إلى تركيا من أجل الانضمام إلى ميليشيات الوفاق في ليبيا. 

ووفقا للسلطات الروسية فإنها ألقت القبض على 33 شخصا كانوا في طريقهم إلى تركيا، حيث تستغلهم في القتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية. 

واعترف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأربعاء، بالدور الذي لعبته بلاده في ليبيا في إعادة سيطرة ميليشيات الوفاق على العاصمة الليبية طرابلس. 

وقال آكار في تصريحات صحفية: "قوات حفتر كانت على وشك السيطرة على العاصمة طرابلس، إلا أن الدعم التركي للحكومة أسفر عن تغيير موازين القوى في البلاد". 

وتابع أن هدوءًا جزئيًا يسود ليبيا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بلاده تبذل جهدها لجعل وقف إطلاق النار مستمرًا، وبالتالي تأمين الاستقرار في ليبيا.
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