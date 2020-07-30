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مرأة

بإطلالة محتشمة وساحرة.. هازال كايا تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة | شاهد

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:02 ص
هازال كايا
هازال كايا
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آية التيجي
خضعت الممثلة التركية هازال كايا لجلسة تصوير جديدة وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام،وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت هازال كايا وهي ترتدي فستانا طويلا وناعما باللون الموف الهادئ بأكمام طويلة بقصة مختلفة من منطقة الصدر، مع قطع من الدانتيل على كامل الفستان، وهو ما أبرز جمالها.




ورفعت هازال كايا شعرها إلى الوراء بعمله كحكة ناعمة وقامت بوضع فيونكه بنفس لون الفستان، مع ترك بعض من خصلات شعرها على وجهها، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.


ووضعت هازال كايا بعض مساحيق التجميل، اختارت ان تبرز من جمال عينيها بالآي شادو البني، ووضع أحمر شفاه باللون البينك الناعم، وهو ما يبرز جمال لون عينيها الخضراء المميزة.


وأختارت هازال كايا بعض اشكال من الاكسسوارات، حيث اختارت حقيبة يد باللون البيج بشكل عصري ومميز تناسب مع إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها  .. 

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