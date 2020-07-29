بإطلالة عفوية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على انستجرام

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها فيديو جديد وهي ترسل قبلات لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وظهرت مريم أوزرلي بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.
وأطلت الممثلة التركية مريم اوزرلي توب كت باللون الأسود والأبيض، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت مريم اوزرلي شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت مريم اوزرلي في وضع الماكياج، فتزينت باختيار أحمر الشفاه باللون الكشمير، مع الماسكرا لتبرز جمال عينيها، وطلاء الاظفر بالوان مختلفة.
ولم تتكلف مريم اوزرلي في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة عفوية وأنثوية .
واليكم الفيديو الذي يوضح تفاصيل إطلالتها..
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The beat goes 🎼 : muah ... muah muah , muah 💋🌈 💕 #lovetoallofyou 🎶 😘!
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