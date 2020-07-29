بإطلالة عفوية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على انستجرام

شاركت

متابعيها فيديو جديد وهي ترسل قبلات لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت

بإطلالة جذابة وناعمة

، وهو ما جعلها تخطف أنظار متابعيها ليعبروا عن حبهم الشديد لها.