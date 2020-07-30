السفير السودانى الجديد لدى القاهرة يتسلم مهامه رسميا

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الأربعاء السفير محمد الياس سفير السودان لدي جمهورية مصر العربية لتسلم مهامه رسميا بالقاهرة.

و كان في استقباله القائم بالأعمال بالانابة خالد إبراهيم الشيخ والدبلوماسيين والمستشارين والعاملين بالسفارة، وعبر خالد الشيخ عن ترحيبه نيابة عن العاملين بالسفارة وكافة ابناء الجالية السودانية في مصر بالسفير الجديد متمنيا له إقامة سعيدة وأن يكون مقدمه إضافة حقيقية لرصيد العلاقات بين السودان ومصر وأن يشهد عهده تطورا في كافة ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

وكان السفراء العرب قد عبروا عن فرحتهم بوصول السفير محمد الياس متمنين له التوفيق والسداد وللسودان التطور والازدهار .