وكيل الطب البيطرى فى الأقصر: التخميس بدماء الأضاحي ظاهرة فرعونية.. فيديو

أكد الدكتور عاطف أحمد، وكيل الطب البيطرى فى الأقصر، إن ظاهرة "التخميس" بدماء الأضاحى ووضع قرونها على المنازل، هى عادة فرعونية قديمة.





وأضاف أحمد مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، إلي أن تلك العادة كان يفعلها القدماء، عندما يقدمون أضحية للإله أمون، اعتقادًا منهم أن ذلك يمنع الجن والشيطان والحسد ويضع الشخص فى محال الهيبة.





وتابع "وكيل الطب البيطري بالأقصر أن بلدان شمال إفريقيا، لديهم عادات أنهم عندما تذبح الذبائح فى مثل هذه الأيام تقبل الفتيات على وضع جلود الحيوانات على وجوههن.



