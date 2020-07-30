أحمد عمر هاشم: يوم عرفة مبارك وأوصي بصيامه.. فيديو

دعا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الله سبحانه وتعالى في ليلة يوم عرفة، بأن يرفع عنا البلاء والوباء.





وامتدح أحمد عمر هاشم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأبيات الشعرية،وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي".





وقال أحمد عمر هاشم:" يوم عرفة يوم مبارك وأوصي بصيامه لأن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.





وأضاف أحمد عمر هاشم:" يوم النحر يقدم فيه المسلمين أضحيتهم التي شرعها الله سبحانه لكل قادر إحياء لذكرى سيدنا ابراهيم وتكافل ومساعدة للمحتاجين ".





وتابع أحمد عمر هاشم: "الأضحية سنة مؤكدة والرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن الأضحية ثوابها عظيم وأجرها كريم".