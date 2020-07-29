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أحمد عمر هاشم: من نوى ولم يتمكن من الحج ينفق أمواله في الصدقات والأضاحي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:39 م
احمد عمر هاشم
احمد عمر هاشم
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هاني حسين
قال  أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن  يوم عرفة يوم مبارك وأوصى بصيامه.

وأضاف  أحمد عمر هاشم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  من نوى الحج ولم يتمكن عليه أن ينفق أموال الحج في سبيل الله وفي الصدقات والأضاحي ". 

وتابع أحمد عمر هاشم: "الأضحية سنة مؤكدة والرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن الأضحية ثوابها عظيم وأجرها كريم".

 ولفت أحمد عمر هاشم: "الاضحية  بها تضامن اجتماعي وتكافل اجتماعي في إطعام المساكين ".

ولفت أحمد عمر هاشم: "على الجميع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع له والإخلاص في الدعاء".
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