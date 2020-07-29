أحمد عمر هاشم: من نوى ولم يتمكن من الحج ينفق أمواله في الصدقات والأضاحي

قال أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن يوم عرفة يوم مبارك وأوصى بصيامه.





وأضاف أحمد عمر هاشم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" من نوى الحج ولم يتمكن عليه أن ينفق أموال الحج في سبيل الله وفي الصدقات والأضاحي ".





وتابع أحمد عمر هاشم: "الأضحية سنة مؤكدة والرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن الأضحية ثوابها عظيم وأجرها كريم".





ولفت أحمد عمر هاشم: "الاضحية بها تضامن اجتماعي وتكافل اجتماعي في إطعام المساكين ".





ولفت أحمد عمر هاشم: "على الجميع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع له والإخلاص في الدعاء".