مستشار وزير الحج: انتهاء اليوم الأول بنجاح منقطع النظير وسط إجراءات احترازية

قال حاتم قاضى مستشار وزير الحج والعمرة بالسعودية إن اليوم الأول من الحج تم بنجاح منقطع النظير وسط اجراءات احترازية.

وأضاف قاضي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك خطة متكاملة صحيا وأمنيا لتوفير معدلات اقصى معدلات السلامة مشيرا إلى أنه لاتوجد أى اصابات بكورونا بين الحجاج.

وأشار مستشار وزير الحج إلى أن التحصين والوقاية تطبق لحظة بلحظة لضمان سلامة الحجاج مؤكدا أنه لم يثبت وجود اى حالة كوورنا حتى الان فى المشاعر المقدسة.





وأوضح أن هناك طواقم طبية وسيارات اسعاف ويتم تطبيق اعلى معدلات الرعاية الصحية للحجاج.

ولفت مسستشار وزير الحج إلى أن هناك ترتيبات خاصة للتعامل مع اى حالة قد تظهر عليها اصابات كورونا.



