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أخبار البلد

شاهد.. شريف مدكور يشارك جمهوره بصورة من الحرم

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:46 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
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ميرنا محمود
نشر الإعلامى شريف مدكور صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر شريف مدكور  في الحرم بملابس الحج دون أن يُرفقها بتعليق.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين "ربنا يشفيك ... يارب منشوف فيك وحش ابدا ....عقبال كل سنة 

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وكان الإعلامي شريف مدكور، وجّه الشكر والتقدير للشعب المصري على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ مما أدى إلى انخفاض أعداد الإصابات.

وقال مدكور في برنامجه "4 شارع شريف" على قناة "الحياة": "مصر من أقل دول العالم في حالات الإصابة بفيروس كورونا ".

وأضاف: "وزارة الصحة محترمة وبذلت مجهودًا غير عادي لمواجهة فيروس كورونا وكل التحية والتقدير للأطقم الطبية".

وتابع شريف مدكور: "يوم لما جالي كانسر؛ قررت أتعالج في مستشفى حكومي، لأني واثق في مستشفيات بلدي".
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2017

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