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تعليم

التعليم العالي تعلن تخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى الجديد بنيقوسيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة السيد السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أنه ورد خطاب من سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا والمتضمن تخصيص 15 منحة دراسية للعام الدراسى 2020/2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides  وشركه Euro- Africa.

وأوضحت أنه لمزيد من التفاصيل وشروط التقدم وكيفية التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى الموضح بعد :ـ
https://www.ktoridesfoundation.org/

وذلك علما بأن آخر موعد للتقدم هو : 30/10/2020
علما بان الاداره المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
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