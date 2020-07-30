بعد قرار استئناف الرحلات الجوية.. الكويت تضع شروطا للسفر منها وإليها

قررت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت باستثناء المقيمين القادمين من بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران والنيبال.









وأعلن مطار الكویت الدولي، اليوم، استئناف رحلاته التجارية بعد غد، السبت، وذلك بعد توقفھا منذ 13 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا كوفید - 19 وفقا لاشتراطات السلطات الصحیة المعنیة.









وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال المدیر العام للإدرة العامة للطیران المدني، یوسف الفوزان، الیوم الخمیس، إن البروتوكول الصحي لتشغيل الرحلات في مطار الكويت الدولي یتضمن كل الإجراءات التي تخص أماكن الفحص العشوائي للقادمین وإجراءات القدوم والمغادرة من مطار الكویت الدولي.









وأوضح الفوزان أن الإجراءات تضمنت ضرورة ارتداء المسافرین ومرتادي مبنى الركاب مستلزمات الوقایة والتعقیم المستمر مع الالتزام بالتعلیمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقلیل اللمس قدر المستطاع.









وأضاف أنه یجب على الركاب المغادرین توفیر شروط السفر للدولة التي سیسافرون الیھا سواء ما یتعلق بفحص الخلو من فیروس كورونا المستجد أو أي شروط أخرى.









ونص البروتوكول على أنه لن یسمح للركاب المغادرین باصطحاب حقائب الید السحب أو المحمولة في الطائرة، ویستثنى من ذلك الحقائب الصغیرة للأدویة والمتعلقات الشخصیة ومتعلقات الأطفال.









وبین أن التعلیمات تضمنت أیضا أنه لا یسمح بالدخول لمباني الركاب إلا للموظفین والمسافرین ویستثنى من ذلك ذوي الاحتیاجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق واحد لھم لدخول المطار.









وأفاد بأن التعلیمات شملت ضرورة حجز التذاكر إلكترونیا أو ھاتفیا واستلامھا عبر البرید الإلكتروني لتفادي استخدام التذاكر الورقیة وما قد یصاحبھا من عدوى، مشددا على أن عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في ھذا الدلیل یعرض المخالف لتطبیق القوانین الخاصة بذلك.









وأشار إلى ضرورة توفیر المعلومات بشأن الحالة الصحیة وشھادة الخلو من فیروس كوفيد-19 من مركز صحي معتمد في حال طلبھ من وجھة المسافر مع الالتزام بالمدة المطلوبة لصلاحیة الشھادة.









وذكر أنه یجب على المواطنین توفیر تأمین صحي لمدة السفر یغطي علاج الإصابة بفیروس (كورونا) ومعرفة المعلومات والإجراءات المتبعة في مطار الكویت الدولي في حال المغادرة والوصول.









ولفت إلى أھمیة حضور المسافرین إلى المطار قبل السفر بأربع ساعات على أقل تقدیر والتسجیل بتطبیق (كویت - مسافر) وتقدیم (الباركود) الخاص بذلك في جمیع مراحل السفر.









جدير بالذكر أنه 29 يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على خطة من 3 مراحل لتشغیل الرحلات الجوية في مطار الكویت ذھابا وإیابا اعتبارا من الأول من أغسطس 2020.









وستتم إعادة تشغیل الرحلات بشكل تدریجي وفقا لما جاء بقرار مجلس الوزراء بشأن مراحل خطة العودة التدریجیة إلى الحیاة الطبیعیة في البلاد.









وتبدأ المرحلة الأولى بعد غد وتستمر ستة أشھر بنسبة تشغیل لا تزید على 30 في المائة وعدد الركاب المتوقع لا یزید على 10 آلاف راكب یومیا والحد الأقصى المتوقع للرحلات 100 رحلة یومیا.









أما المرحلة الثانیة فتبدأ من 1 فبرایر 2021 وتستمر أیضا ستة أشھر بنسبة تشغیل لا تزید على 60 في المائة، وعدد الركاب المتوقع لا یزید على 20 ألف راكب یومیا، والحد الأقصى المتوقع للرحلات 200 رحلة یومیا.







