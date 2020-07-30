قرار أسعد الإعلاميين.. مصطفى بكرى يشيد بإطلاق اسم صفاء حجازي على مترو الزمالك

أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن سعادته بإطلاق اسم صفاء حجازي على محطة مترو الزمالك.



وغرد مصطفي بكرى، من خلال حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "إطلاق الرئيس السيسي لإسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي على محطة مترو الزمالك هو أبلغ تكريم للإعلاميه الراحلة التي كان لها دورها المتميز خلال رئاستها لقطاع الأخبار في التليفزيون في واحدة من أخطر مراحل المرحلة الانتقالية، قرار أسعد كل الإعلاميين".





واحتفظت الإعلامية الراحلة صفاء حجازي بالرقم الأول في حياتها ومشوارها الإعلامى المهم، فهى أول إعلامية يطلق اسمها على محطة مترو أنفاق، وهو القرار الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتسمية محطة مترو "الزمالك"، باسم رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقة، وأثنى عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وكان له صدى واسع فى الوسط الإعلامى، ليسترجع زملاؤها فى المهنة وعشاق ومتابعى برامجها مشوارها المهنى وبدايتها فى ماسبيرو بعد تخرجها في قسم المحاسبة بكلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984.



