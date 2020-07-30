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رياضة

خالد جلال: اتظلمت في الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:04 م
خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني لنادي مصر
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محمد السعيد
أكد خالد جلال المدير الفني لنادي مصر، أنه تعرض للظلم خلال ولايته الثانية مع فريق الزمالك.

وقال خالد جلال في تصريحات لـ " صدى البلد": اتظلمت خلال فترتي الثانية مع الزمالك، جئت في توقيت صعب، كان خلال فترة الإنتقالات، ولم أحصل على الوقت الكافي لاظهار بصمتي مع الفريق".

وأضاف" لم يحدث نهائيا أن تدخل مرتضى منصور في التشكيل خلال فترة عملي في الزمالك، ولم أكن أسمح لأي أحد بأن يتدخل في التشكيل، هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة".


ويستعد نادي مصر حاليا بقيادة خالد خلال لعودة الدوري الممتاز بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن اتحاد الكرة حدد  6 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.

ويحتل نادي مصر المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد  11 نقطة.


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