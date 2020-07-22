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عودة الايجيبشن ليج | اتحاد الكرة يعلن جدول استئناف الدوري الممتاز .. مواجهات نارية تنتظر الأهلي والزمالك وإجراءات رادعة ضد كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:14 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عمرو ابوبكر
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، جدول منافسات الدوري الممتاز الذي سبق وتوقف في مارس الماضي على خلفية تجميد النشاط الرياضي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن تستأنف مسابقة الدوري المصري لـ موسم 2019-2020، مجددا في السادس من شهر أغسطس المقبل، بعد قرار اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري.


وعادت الفرق للتدريبات منذ مطلع يوليو الجاري استعدادًا لاستئناف النشاط، ومحاولة تحسين الأوضاع بجدول الترتيب.


وخرج الاتحاد المصري اليوم بعدة تصريحات أهمها الإعلان عن جدول الدوري نرصدها لكم..


مباريات الأهلي والزمالك المؤجلة:

يلتقى فريق الزمالك نظيره نادى المصري ٦ أغسطس المقبل بينما يواجه الأهلي نظيره انبى في التاسع من الشهر ذاته ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.


مباريات الزمالك في الدوري:

الزمالك × المصرى..  استاد برج العرب  فى تمام الثامنة مساء 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.


الزمالك × الاتحاد السكندري .. استاد برج العرب فى التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.


الزمالك × مصر للمقاصة..   استاد القاهرة الدولى  فى الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.


الزمالك × نادي مصر..  استاد الكلية الحربية فى التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.


الزمالك × الأهلى .. استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21
وجاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.


مباريات الأهلي.. 

الأهلي x  إنبي .. استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الـ 9 مساء الجولة الـ 15 .. يوم 9 أغسطس

الأهلي x  الإنتاج الحربي .. استاد السلام  في تمام الساعة الـ 9 مساء.. الجولة الـ 19 يوم 14 أغسطس .

الأهلي x  أسوان .. استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الـ 9 مساء.. الجولة الـ20 يوم 17 أغسطس .

الزمالك x  الأهلي .. استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الـ 9 مساء... الجولة الـ21 يوم  22 أغسطس.

الأهلي x  الجونة .. استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الـ 9 مساء.. الجولة الـ 22 .. يوم 25 أغسطس.


وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بالشكر لكل الأندية و اللاعبين وجميع العاملين في المنظومة الكروية بمناسبة اعلان جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه في 6 أغسطس المقبل بعد توقف اجباري بسبب جائحة كورونا.


لا سيما أن الاتحاد المصري لكرة القدم بذل مجهودا شاقا لإعادة الحياة لطبيعتها، ونستعد جميعاََ مشجعين ولاعبين وكل من يحب الساحرة المستديرة لعودة المباريات الرسمية. 


وفرض اتحاد الكرة إجراءات رادعة من أجل استكمال الدوري الممتاز يأتى على رأسها خضوع جميع الأندية إلى مسحات طبية خلال التدريبات وقبل كل مباراة يخوضها الفريق فى الدوري .
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