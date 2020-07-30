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حوادث

سقوط لص سرق ١٥ الف جنيه من مبنى التأمينات الاجتماعية بالوايلى

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:04 م
سقوط لص سرق ١٥ الف
سقوط لص سرق ١٥ الف جنيه
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كتب محمد صبرى
 

تسلل عامل إلى مبنى التأمينات الإجتماعية بحى الوايلى وتمكن من سرقة نحو ١٥ الف جنيه ثم لاذ بالهرب إلى ان تم اكتشاف الواقعة وضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 تبلغ لقسم شرطة الوايلى من مدير أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية الكائنة بدائرة القسم ، قرر بإكتشافه وجود كسر بشاشة إحدى ماكينات الصراف الآلى وإحداث تلفيات بأبواب منفذين للصرف وكسر إحدى الخزن "خالية من العهدة المالية، والعثور بداخل أحد المكاتب على الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (جاكوش، مقص حدادى، مفكات، مفاتيح مصطنعة).

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة - له معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل للمبنى محل الواقعة بأسلوب "التسلق" وإحداث التلفيات بإستخدام الأدوات التى عُثر عليها بمحل الواقعة.

 وأضاف بتمكنه من سرقة مبلغ ١٥ الف جنيه من داخل درج حديدى خاص بأحد مكاتب الموظفين بالمبنى محل الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه.

 وبإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة، وقرر بعدم إكتشافه سرقة المبلغ المالى أثناء إجراء الجرد على الكتب محل الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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