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حوادث

بـ مليون و٢٠٠ ألف جنيه .. سقوط عنصر إجرامي بحوزته 15 ألف قرص مخدر

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:27 م
سقوط عنصر اجرامى
سقوط عنصر اجرامى بحوزته ١٥ الف قرص مخدر
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مصطفى الرماح
 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى وبحوزته 15 ألف قرص مخدر.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة ) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور ، وبحوزته (15000 قرص مخدر ، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ) .

 بمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائه .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ (مليون و200 ألف جنية تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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