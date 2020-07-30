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مرأة

بمشروب مذهل.. حافظي على وزنك في العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:05 م
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين

يمكنك خسارة الوزن والسيطرة على وزنك الزائد بريجيم سريع لنسف الكرش وحرق الدهون بكل سهولة بدءا من أول أيام عيد الأضحى.. إليكِ الخطة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.


يساعد هذا المشروب على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون وتقليل امتصاص الجسم للسعرات الحرارية التي يتناولها. 


مشروب الزنجبيل وجل الصبار لتنحيف الجسم: 

المكونات:

    حبة واحدة من الخيار.
     ½  ليمونة.
    قطعة من الزنجبيل الطازج.
    2- 3 ملاعق من جل الصبار الطبيعي.
    ½  كوب من الماء.

الطريقة:
    يقشر الزنجبيل ويتم غليه على النار ثم يصفى.

  وفى الخلاط الكهربائى تضاف جميع المكونات ويتم ضربها جيدا إلى أن تتجانس ويتم تناول كوب إلى كوبين من المشروب قبل النوم وستدهشين بالنتيجة.

يمكنك تناول المشروب قبل كل وجبة رئيسية وقبل الخلود إلى النوم أيضا.

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