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حماية المستهلك: مبادرة ما يغلاش عليك تتيح تقسيط ثمن المنتجات..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يمكن تقسيط مشتريات المنتجات ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "مايغلاش عليك".


وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك فى لقاءه بفضائية " اكسترا نيوز"، أن  الهدف من مبادرة ما يغلاش عليك التخفيف على المستهلك، وتتضمن مبادرة "مايغلاش عليك" عددا من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وتابع أن  يمكن التقسيط من خلال البنوك أو عن طريق شركات التقسيط، بفوائد مخفضة وبدون مصاريف إدارية، مستطردًا:" كل هذه الإجراءات تساهم فى زيادة إنتاجية المصانع".

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن عنصر الحوكمة، والرقابة، والتأكد من المساواة والشفافية والمساءلة حال وجود خطأ في المنظومة.
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