خطيب عرفة: أعظم ما تستجلب به الخيرات والنعم وتُدرأ به المصائب الدعاء لله

قال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، إن من أعظم ما تستجلب به الخيرات والنعم وتُدرأ به المصائب دعاء الله تعالى، فقد وعد الداعين بإجابة دعواتهم، كما قال تعالى (وقال ربكم ادعوني استجب لكم) وقال تعالى (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)، حث المسلمين على دعاء الله بتضرع وإخلاص وأن يكونوا موقنين بالإجابة وأن يؤمنوا على دعاء غيرهم.









وأضاف «المنيع»، خلال خطبة يوم عرفة اليوم، الخميس، سائلًا الله في ختام خطبته أن يرفع الوباء ويشفي المرضى ويمكن الباحثين والعاملين بمجال الأمراض والطب من اكتشاف أدوية الأمراض وعلاجات ولقاحات الأوبئة، كما سأل الله أن يسبغ على العباد نعمه وأن يغنيهم بفضله، وأن يزرع المحبة والألفة بينهم ويجعلهم يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وأن ينشر الأمن والاستقرار بفضله وإحسانه.







