AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب عرفة: أعظم ما تستجلب به الخيرات والنعم وتُدرأ به المصائب الدعاء لله

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:13 م
الشيخ عبد الله بن
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، خطيب عرفة
Advertisements
إيمان طلعت
قال الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، إن من أعظم ما تستجلب به الخيرات والنعم وتُدرأ به المصائب دعاء الله تعالى، فقد وعد الداعين بإجابة دعواتهم، كما قال تعالى (وقال ربكم ادعوني استجب لكم) وقال تعالى (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)، حث المسلمين على دعاء الله بتضرع وإخلاص وأن يكونوا موقنين بالإجابة وأن يؤمنوا على دعاء غيرهم.


وأضاف «المنيع»، خلال خطبة يوم عرفة اليوم، الخميس، سائلًا الله في ختام خطبته أن يرفع الوباء ويشفي المرضى ويمكن الباحثين والعاملين بمجال الأمراض والطب من اكتشاف أدوية الأمراض وعلاجات ولقاحات الأوبئة، كما سأل الله أن يسبغ على العباد نعمه وأن يغنيهم بفضله، وأن يزرع المحبة والألفة بينهم ويجعلهم يتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وأن ينشر الأمن والاستقرار بفضله وإحسانه.


وبعد ذلك أدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عز وذل وغنى وفقر.. خطيب المسجد الحرام يوضح الحكمة من تقلب أحوال الدنيا

علي جمعة يوضح فضل صيام تسع ذي الحجة ويوم عرفة.. فيديو

دعاء يوم عرفة لغير الحاج مكتوب .. يعتقك من النار ويوسع رزقك ويفرج كربك

اللهم ارفع الوباء.. دعاء يوم عرفة من مسجد نمرة.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على نسبة الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءا من اليوم

إبراهيموفيتش: أنا مثل بنجامين بوتون .. ومازلت في مرحلة الإحماء

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع خطيب يوم عرفة.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عنه

بعد توقف أكثر من 4 أشهر.. الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور