مستشفى الأقصر العام تخدم 260 مريضا بـ60 جهازا للغسيل الكلوى.. صور

اعلن الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، أنه تقوم إدارة المستشفى بخدمات على مدار الـ24 ساعة لخدمة مرضى الغسيل الكلوى رغم ظروف اللعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا والوصول لـ400 حالة شفاء وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة للمصابين بفيروس كروونا.





وأضاف " عمر " تضم مستشفى الأقصر العام 60 جهاز غسيل كلوى، تقدم الخدمات لـ260 مريض يتم متابعة حالاتهم على مدار الساعة ويتلقون جلسات الغسيل الكلوى بصورة طبيعية تمامًا، ويتم أيضًا داخل القسم إستقبال لحالات طوارئ وله ممر مختلف عن العزل تحت إشراف الدكتور أبو النجا الحجاجى رئيس أقسام الباطنة وغسيل الكلى.

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واوضح مدير المستشفى، على أنه لدى تحويل مستشفى الأقصر العام إلى العزل الصحى فى 6 يونيو الماضى، قررت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بناءًا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعمل ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوي بالأقصر تأمينًا لهم ولصحتهم،





وذلك بعد قرار تحويل مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى فرز وعزل لحالات فيروس كورونا المستجد، وتم عمل ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوي بالأقصر تأمينًا لهم خلال تلقى الجلسات، حيث أنه بعد تحويل المستشفى للعزل تقرر فتح ممر ثانى لمرضى الكلى لإستخدام مصعد كهربائى إضافة للسلم الخارجى .



