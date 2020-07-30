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فن

هوس الكمامات والكحول.. رانيا يوسف تنشر مقطعا من مسلسل "الحرامي"

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:30 م
رانيا يوسف من مسلسل
رانيا يوسف من مسلسل الحرامي
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ندى فكري

روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "الحرامي" ونشرت مقطع من المسلسل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة: "هوس الكمامات والكحول  كان في كل بيت، مين كان بيعمل زي رانيا في مسلسل #الحرامي".



مسلسل "الحرامي" من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وكارولين عزمي وأحمد داش، وهو عمل كوميدي تشويقي، والعمل" مكون من 10 حلقات ومن إخراج محمد سلامة.


وكانت الممثلة رانيا يوسف أشادت بقرار النيابة العامة، بحبس المتهم أحمد بسام زكي 10 أيام على ذمة التحقيق؛ بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات تفيد بتحرشه بهم.


ونشرت رانيا يوسف صورة من بيان النيابة العامه عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليه قائلة "شكرا القضاء المصري تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

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