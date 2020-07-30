رسالة النيل وبساطة الهضبة.. ملاحظات على كليب أغنية يا بلدنا يا حلوة لـ عمرو دياب

طرح النجم عمرو دياب كليب أغنية " يا بلدنا يا حلوة" بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات الكبرى، والتي تصدرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من طرحها.





وفي السطور التالية نرصد ملاحظات على الكليب الذي أخرجه المخرج طارق العريان :





-رسالة النيل :

اعتمدت غالبية مشاهد عمرو دياب في الكليب على مشاهد وسط نهر النيل، وايضا مع مشهد البداية وايضا المشهد الخاتمة للكليب الذي أبرز جمال النيل والقاهرة ، في رسالة أن النيل هو قضية وجود وحياة للمصريين.









-بساطة الأداء :





قدم عمرو دياب الأغنية بأداء غنائي بسيط وكذلك ظهوره في الكليب الذي جاء خفيف وعفوي ليعكس خفة ظل المصريين الذي تميزهم عن باقي شعوب العالم.





-المناظر الطبيعية :





لجأ طارق العريان إلى المناظر الطبيعية في كليب " يا بلدنا يا حلوة " في غالبية محافظات مصر، والتي تعد دعاية مجانية للسياحة المصرية.