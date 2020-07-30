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محافظات

توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:06 م
توزيع ١٣ طن لحوم
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى
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عبد العزيز جمال
قامت محافظة القاهرة اليوم بالتعاون مع بنك الطعام وجمعية خير وبركة بتوزيع ١٣ طن لحوم على جميع الأسر القاطنة بالأسمرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

 جاء ذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  .

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا .

يذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام بزيارة دارالسندس لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الأضحى المبارك حيث قام بتوزيع الهدايا على الأطفال.
وأشاد المحافظ خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال  لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
 
وتضم الدار ٤٧ طفلا وتحرص على المشاركة في جميع الأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال ودمجهم في المجتمع  كالمسابقات الرياضية والمعارض الفنية.
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور
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