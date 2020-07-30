توزيع ١٣ طن لحوم على جميع أسر الأسمرات بمناسبة عيد الأضحى.. صور

قامت محافظة القاهرة اليوم بالتعاون مع بنك الطعام وجمعية خير وبركة بتوزيع ١٣ طن لحوم على جميع الأسر القاطنة بالأسمرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا .

يذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قام بزيارة دارالسندس لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الأضحى المبارك حيث قام بتوزيع الهدايا على الأطفال.

وأشاد المحافظ خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.