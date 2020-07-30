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أخبار العالم

تونس تكتب لنفسها تاريخا جديدا اليوم .. مصطفي بكرى يعلق علي سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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منار نور


أشاد الإعلامي مصطفي بكرى بدور الشعب التونسي في سحب الثقة من  رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي


تونس تكتب لنفسها تاريخا جديدا اليوم ،أتمني أن يوفق الله أبناء تونس المخلصين في سحب الثقة من هذا الإخواني الذي تربع على عرش رئاسة مجلس النواب ، فإذا به يسعى إلي توظيف المجلس لحساب جماعته ومخططاتها الداخلية والخارجية ،تحرير مجلس النواب يعني قطعا لأحد ذيول أردوغان في وطن العروبة.

أعلن النائب التونسي طارق الفتيتي، رئيس جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، أن أغلبية الأصوات جاءت لصالح رفض سحب الثقة من الأخير.

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