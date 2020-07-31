برلماني: هناك 18 مليون وحدة عقارية مخالفة

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصدت وجود 42 مليون وحدة عقارية في مصر، من بينها 18 مليون وحدة مخالفة.



وأشار النائب معتز محمود، في حوار مع "صدى البلد"، إلى أن ذلك تسبب في تنامي العشوائيات في مصر، واتجهت الدولة إلى مشاريع الإسكان الاجتماعي للقضاء عليها، وقد نجحت في ذلك بنسبة كبيرة، إلى جانب قانون البناء الموحد والذي فضل في التعامل مع المباني المخالفة، مؤكدًا ضرورة أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه.





وذكر أنه يقترح تعديل قانون البناء الموحد ليحظر تغيير المخطط الاستراتيجي أو التفصيلي، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وليس المحافظ، إضافة إلى الحجز الإداري للوحدات التي تكرر المخالفة، وأن تتولى الدولة إدارة تلك العقارات المخالفة.