AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: هناك 18 مليون وحدة عقارية مخالفة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:00 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصدت وجود 42 مليون وحدة عقارية في مصر، من بينها 18 مليون وحدة مخالفة.

وأشار النائب معتز محمود، في حوار مع "صدى البلد"، إلى أن ذلك تسبب في تنامي العشوائيات في مصر، واتجهت الدولة إلى مشاريع الإسكان الاجتماعي للقضاء عليها، وقد نجحت في ذلك بنسبة كبيرة، إلى جانب قانون البناء الموحد والذي فضل في التعامل مع المباني المخالفة، مؤكدًا ضرورة أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه.


وذكر أنه يقترح تعديل قانون البناء الموحد ليحظر تغيير المخطط الاستراتيجي أو التفصيلي، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وليس المحافظ، إضافة إلى الحجز الإداري للوحدات التي تكرر المخالفة، وأن تتولى الدولة إدارة تلك العقارات المخالفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقترح برلمانى بمصادرة الأبراج السكنية المخالفة بدلا من إزالتها

120 ألف شقة مخالفة للبناء .. مقترحات برلمانية لمصادرتها ودعم الشباب المقبل على الزواج

رسوم التصالح في مخالفات البناء.. السداد مسئولية مالك العقار.. أو صاحب الشقة حال غياب الأول.. والمساءلة الجنائية تلاحق ملاك العقارات المخالفة

بسبب وجود 18 مليون وحدة مخالفة.. مقترح برلماني لتعديل قانون البناء الموحد

عضو إسكان البرلمان لـ صدى البلد: صاحب العقار مسئول عن دفع رسوم التصالح حال تواجده.. مقترح بإلغاء اشتراط طلاء واجهات المنازل.. وهناك 18 مليون وحدة سكنية مخالفة

ترشيحاتنا

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

بالمساحة .. أحمد فلوكس يمسح سطح منزله ويشرب السيجار

في زمن كورونا.. شواطئ رأس البر خالية من المصطافين

بسبب كورونا.. هذه الدولة تعلن العمل من المنزل حتى نهاية 2020

كنز معلومات.. مختار نوح: وائل غنيم خالط الإخوان ويعلم طرق تجنيدهم

أبواق الكذب تنقلب.. محمد ناصر :عزمي بشارة تربى في أحضان الصهاينة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر