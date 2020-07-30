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حوادث

شرطة النقل: لن يسمح بدخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة ومكافحة التحرش

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:55 م
شرطة النقل تستعد
شرطة النقل تستعد للعيد
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مصطفى الرماح
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