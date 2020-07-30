شرطة النقل: لن يسمح بدخول المترو والسكة الحديد بدون كمامة ومكافحة التحرش

رفعت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى لتأمين المواصلات العامة خلال أيام عيد الاضحى المبارك.





وأكد مصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم التشديد على ضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.





واضاف المصدر انه تم التشديد بعدم السماح بدخول اى مواطن محطات السكك الحديد او المترو دون ارتداء الكمامة الواقية ، كما انه يتم تعقيم محطات القطارات والمترو وعربات القطارات باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.





كما أكد المصدر أن خطة تأمين وسائل المواصلات، خاصة مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، تعتمد على انتشار لرجال الشرطة السرية بجميع محطات المترو والسكك الحديدية لمتابعة الحالة الأمنية.





وقال إنه سيكون هناك انتشار لرجال المفرقعات والكلاب البوليسية وتشديد الرقابة على دخول المحطات بواسطة جهاز الاكس راى.





وأضاف المصدر أنه تم التشديد على القوات بضرورة تعقيم القطارات قبل إقلاعها بواسطة الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة تفتيش أمتعة المواطنين ومرورها على أجهزة "الاكس راى" المتواجدة بجميع محطات المترو والقطارات.





وأوضح أنه تم التشديد على القوات المتواجدة بمحطات المترو والقطارات بالقضاء على ظاهرة السوق السوداء لبيع تذاكر القطارات، وضبط أى شخص يقوم ببيع التذاكر خارج الشباك المخصص لذلك، وتقديمة للنيابة العامة للتحقيق معه.





وأشار المصدر إلى أنه سيتم انتشار شرطة مكافحة التحرش بمحطات المترو والشرطة النسائية لضبط أى مخالفة.