AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفاة مرشح سابق لرئاسة أمريكا بفيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:42 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
توفي المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هيرمان كين، والذي كان الرئيس الحالي دونالد ترامب ينظر إليه كمرشح لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

وتوفي كين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المستشفى، عن عمر يناهز 74 عاما، حيث كان يعاني كذلك من سرطان القولون.

وكان مديرًا تنفيذيًا للأعمال ورئيسًا لمجلس إدارة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي قبل الانتقال إلى السياسة والانضمام إلى الحزب الجمهوري وفي النهاية أصبح مرشحًا للرئاسة.

في العام الماضي ، نظر الرئيس دونالد ترامب لفترة وجيزة في اختيار كاين كمرشح له للانضمام إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ظل كين مؤيدًا قويًا لترامب بعد سحب ترشيحه، وحضر مسيرة إعادة انتخاب الرئيس المثيرة للجدل في أوكلاهوما في يونيو ، قبل وقت قصير من تشخيصه بفيوس كورونا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جو بايدن منافس ترامب الوحيد.. أستاذ قانون تطارده تهم التحرش الجنسي .. وصحفي يفضح سلوكه الشاذ

قبل أشهر من انتخابات الرئاسة .. ترامب يعترف: لقد خسرت

بعد زوج كيم كاردشيان.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا

ترشيحاتنا

قدم معلومات ثمينة.. إسرائيل تكشف هوية قائد ميداني هارب من حماس

احذر الإفراط في اللحم ..10 نصائح لمرضى النقرس في العيد

إنتر ميلان يصر على ضم ميسي مقابل 260 مليون يورو

بكمامة تحمل اسمه.. محمد رمضان يهنئ متابعيه بعيد الأضحى

الفوضى تجتاح برشلونة.. صفحات مشبوهة واستقالات وسرقة خزينة النادي وانفجار ميسي

الحكومة توضح حقيقة الاستغناء عن 192 ألف عامل تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس

بـ جمبسوت تايجر شورت.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور