وفاة مرشح سابق لرئاسة أمريكا بفيروس كورونا

توفي المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هيرمان كين، والذي كان الرئيس الحالي دونالد ترامب ينظر إليه كمرشح لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.





وتوفي كين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المستشفى، عن عمر يناهز 74 عاما، حيث كان يعاني كذلك من سرطان القولون.





وكان مديرًا تنفيذيًا للأعمال ورئيسًا لمجلس إدارة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي قبل الانتقال إلى السياسة والانضمام إلى الحزب الجمهوري وفي النهاية أصبح مرشحًا للرئاسة.





في العام الماضي ، نظر الرئيس دونالد ترامب لفترة وجيزة في اختيار كاين كمرشح له للانضمام إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ظل كين مؤيدًا قويًا لترامب بعد سحب ترشيحه، وحضر مسيرة إعادة انتخاب الرئيس المثيرة للجدل في أوكلاهوما في يونيو ، قبل وقت قصير من تشخيصه بفيوس كورونا .



