AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

وان بلس تعتزم إطلاق إصدار جديد من هاتف OnePlus Nord قريبا

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:00 م
هاتف OnePlus Nord
هاتف OnePlus Nord
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة وان بلس OnePlus، خلال الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها للفئة المتوسطة ويسمى OnePlus Nord، والذي يأتي مدعوما بمعالج من نوع Snapdragon 765G، وتستعد الشركة الصينية لإطلاق إصدارا جديدا يحمل اسم Billie.

وبحسب ما ذكره موقع "fonearena" التقني، ظهر هاتف وان بلس الجديد في قائمة بيانات Geekbench، ويحمل رقم الطراز BE2028، حيث كشفت القائمة بعض المواصفات التي سيأتي بها الهاتف.


وسيعمل الإصدار الجديد من هاتف OnePlus Nord، بمعالج من نوع Snapdragon 690، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة نظام التشغيل Android 10، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت.

وتخطط شركة وان بلس لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Nord، كما أشارت إلى عزمها لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية في وقت لاحق هذا العام في سوق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم من هاتف OnePlus Nord أرخص من الإصدار الحالي الذي تم إطلاقه في أسواق الهند وأوروبا.

الجدير بالذكر أن هاتف OnePlus Nord،  يتوفر بسعر 460  دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالى 350 . 7 ألف جنيه مصرى)، ويضم شاشة بقياس 6.44 بوصة ، من نوع OLED، مع أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية بقدرة 4115 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقدرة 30 واط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر رخيص وبطارية 4000 مللي أمبير.. تسريبات جديدة لهاتف OnePlus Nord "فيديو"

بسعر 4830 جنيها.. وان بلس تصدر هاتف OnePlus Nord خلال أيام

متجر يكشف سعر ومواصفات هاتف OnePlus Nord

بـ 4 كاميرات خلفية و2 سيلفي.. سعر ومواصفات OnePlus Nord قبل إطلاقه

مختلف عن Nord.. وان بلس تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن الفئة المتوسطة

قبل إطلاقه.. طلبات الحجز المسبق لهاتف OnePlus Nord كاملة العدد.. فيديو

ترشيحاتنا

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد

لحظة خروج العاهل السعودي من المستشفى.. شاهد

بريطانيا ترحب باستمرار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة

في عيد الاضحي.. 3 إرشادات من الصحة عند الذبح

أخبار الرياضة.. الأهلي يتقدم بالبلاغ الـ13 للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك.. السعودية تتراجع عن شراء نيوكاسل.. قضية فساد جديدة في الفيفا

تمنى للعراق الرخاء والاستقرار..السيسي يهنئ برهم صالح بعيد الاضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد

رفقة عائلتها.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد