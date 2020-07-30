وان بلس تعتزم إطلاق إصدار جديد من هاتف OnePlus Nord قريبا

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، خلال الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها للفئة المتوسطة ويسمى OnePlus Nord ، والذي يأتي مدعوما بمعالج من نوع Snapdragon 765G، وتستعد الشركة الصينية لإطلاق إصدارا جديدا يحمل اسم Billie.





وبحسب ما ذكره موقع "fonearena" التقني، ظهر هاتف وان بلس الجديد في قائمة بيانات Geekbench، ويحمل رقم الطراز BE2028، حيث كشفت القائمة بعض المواصفات التي سيأتي بها الهاتف.









وسيعمل الإصدار الجديد من هاتف OnePlus Nord، بمعالج من نوع Snapdragon 690، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة نظام التشغيل Android 10، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت.





وتخطط شركة وان بلس لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Nord، كما أشارت إلى عزمها لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية في وقت لاحق هذا العام في سوق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم من هاتف OnePlus Nord أرخص من الإصدار الحالي الذي تم إطلاقه في أسواق الهند وأوروبا.





الجدير بالذكر أن هاتف OnePlus Nord، يتوفر بسعر 460 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالى 350 . 7 ألف جنيه مصرى)، ويضم شاشة بقياس 6.44 بوصة ، من نوع OLED، مع أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية بقدرة 4115 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بقدرة 30 واط.