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سيارات

رينو تقدم عروضها الصيفية الخاصة بالإمارات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يأتي مهرجان مفاجآت صيف دبي ، بعد انطلاق نسخته الثالثة والعشرين من 9 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل، كحدث التسوق السنوي الأبرز الذي ينتظره الكثيرون في دولة الإمارات العربية المتحدة .

واستغلت شركة رينو هذه الفعالية من خلال شركة العربية للسيارات ، الوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وقامت بتقديم عروض صيفية جديدة .

وتستقبل شركة رينو ، هذه الفعالية بعروض فريدة في هذا الموسم لتلبية تطلعات العملاء الراغبين في شراء سيارات جديدة من العربية للسيارات.

و يستفيد المشترون المتحمسون خلال هذا الحدث من التأمين المجاني وخدمة الصيانة المجانية والضمان لمدة خمس سنوات/ مليون كيلومتر، كما تشمل العروض التشكيلة الواسعة من سيارات رينو.

وأوضحت رينو الامارات " ويمكن لجميع الراغبين في شراء سيارات جديدة الحصول على كل ما يتطلعون إليه، سواءً كانوا يبحثون عن سيارات عائلية أو سيارات سيدان أو رياضية ديناميكية، وذلك بفضل تنوّع تشكيلتها، بدءًا من "داستر"، السيارة الرياضية الرائدة متعددة الاستخدامات من رينو، وصولًا إلى "كوليوس" و "ميجان".

وتدعو الشركة العملاء المهتمين زيارة صالات عرض رينو  في دبي أو الشارقة من السبت إلى الخميس، خلال الفترة من 9 يوليو وحتى 29 يوليو للاستفادة من عرضها المذهل طوال فترة مهرجان دبي للتسوق.

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