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منوعات

قرش مفترس يهاجم قارب أب وابنه.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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احمد شريف

صور أب وابن  لحظة مرعبة لقرش أبيض كبير يهاجم  قاربهما الصغير.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، واجه شون فينار وابنه جيمس فينار القرش المفترس أثناء رحلة صيد قبالة الساحل  شمال تسمانيا  الأسترالية، يوم الأربعاء الماضي.


وبدأت الواقعة حين قرر الأب وابنه الخروج في وقت مبكر،  لصيد الأسماك في أعماق البحار من أجل مسطح الرأس في جزيرة بارينجوي، حيث توجد مستعمرة الفقمة المعروفة.


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وكان الأب وابنه يطوفان الجزيرة للتو وتراجعا عندما لاحظا القرش الشرس قادما إليهما.


تباطأ الأب بالقارب للسماح لابنه بالتصوير، عندما شعرا بشيء يضرب السفينة التي يبلغ طولها 5.7 متر.


وشاهد الأب سمكة قرش، وبسبب القلق من الأضرار التي لحقت بالقارب، بدأ في التسارع بالقارب ببطء.


ليتمكن الأب وابنه في النهاية من الهروب من القرش المفترس ويعودان إلى الشاطئ بأمان.



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