إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

أصدرت مؤخرا شركة تويوتا موديل خاص حصري للسوق الروسي بعد التوسع فيه بشكل كبير، ويُطلق عليه كامري S-Edition، السيدان متوسطة الحجم بشعبية كبيرة هناك .

وأعلنت تويوتا ان S-Edition ستأتي بتحسينات في التصميم، حيث يتميز بتصميم خارجي بلونين يجمع بين هيكل أبيض لؤلؤي وسقف أسود قياسي، كما يمكن لك أيضًا امتلاك سيارة كامري S-Edition باللون الأسود بالكامل وهذه ببساطة هي كل الألوان المتاحة للسيارة.

وتوضح تويوتا أن الإصدار هو الأكثر جرأة من الطراز في تاريخ روسيا، وتتميز أيضًا بجنوط قياس 18 بوصة بلونين، ولمسات حمراء على المصدات الأمامية والخلفية، وشعار S-Edition على غطاء الصندوق الخلفي.

اما المقصورة الداخلية لـ كامري S-Edition ستحصل على مقاعد أمامية رياضية وخياطة حمراء على المقاعد ولوحة القيادة ومسند الذراع الأوسط، بالإضافة إلى لمسات حمراء على جميع المقاعد.

كما تأتي السيارة مع مصابيح أمامية قياسية LED بالكامل، ومجموعة Toyota Safety Sense ومجموعة Winter Comfort للتدفئة .

وتستمد النسخة الخاصة من كامري S-Edition قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 181 حصان و231 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات بشكل قياسي، ويرسل القوة إلى العجلات الأمامية فقط.

اما عن سعر الإصدار الخاص من كامري S-Edition من 2,104,000 روبل روسي .