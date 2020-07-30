AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:09 م
صحة الغربية ترفع
صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء عيد الأضحي
Advertisements
أحمد على

رفعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم حالة التأهب والطوارئ بالمستشفيات العامة من خلال تفعيل غرفة العمليات والطوارئ وإدارة الأزمات تزامنا مع حلول عيد الأضحي المبارك على مستوي المحافظة.



أقرا ايضا :وكيل زراعة الغربية: مرور مستمر في العيد لرصد حالات التعدي



من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه سيتم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال العيد وذلك من خلال الإدارات والمستشفيات والوحدات الصحيه على مستوى المحافظة .


ووجه وكيل وزارة الصحة بالضرورة التنسيق مع مديريه الطب البيطري والتموين  لمتابعه بالمجازر مشيرا أن تلك الإجراءات تهدف إلي استقرار وتأمين أرواح المواطنين .


وأشار وكيل وزارة الصحة إلي توفير الأدوات والمستلزمات الطبيه بالمستشفيات والوحدات وتفعيل كافه اشكال الرقابه وتكثيف المرور الدوري في فتره النوبتجية والسهر وتوفير عدد كافٍ من الاطقم الطبيه.


وشدد على  أهميه الرقابه على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين.


ووجه وكيل وزارة الصحة فى تعليماته إلي  إدارة الامراض المتوطنة بالرش الدائم خلال أيام العيد لمكافحة البعوض


كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف برفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال اي حالات طارئه والتعامل معها .


وأشار إلي التعاون الكامل مع الطواقم والأ صول الطبيه على مدار 24 ساعه والتواصل الدائم بغرف الأزمات .

صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء عيد الأضحى
صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء عيد الأضحى
صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء عيد الأضحى
صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء عيد الأضحى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى

تعافي 51 حالة من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل بالغربية

محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لكافة الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى

صحة الأقصر ترفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات لاستقبال عيد الأضحى

طوارئ وإلغاء الإجازات.. صحة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

خلال أيام العيد.. محافظ كفرالشيخ يعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات

ترشيحاتنا

أول تعليق من عبير موسى بعد سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

متاكلوش منها كتير .. 6 أضرار عند تناول الفتة

دعاء قبل الإفطار.. للصائم دعوة لا ترد

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالات كورونا بين الحجيج حتى الآن

دعاء مستحب يوم عرفة بصوت الشيخ أنور الشحات.. فيديو

الجو حر وصعب.. 5 فضائل عظيمة لمن صام يوم عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد

من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى