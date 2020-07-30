صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات أثناء عيد الأضحى

رفعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم حالة التأهب والطوارئ بالمستشفيات العامة من خلال تفعيل غرفة العمليات والطوارئ وإدارة الأزمات تزامنا مع حلول عيد الأضحي المبارك على مستوي المحافظة.









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من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه سيتم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال العيد وذلك من خلال الإدارات والمستشفيات والوحدات الصحيه على مستوى المحافظة .





ووجه وكيل وزارة الصحة بالضرورة التنسيق مع مديريه الطب البيطري والتموين لمتابعه بالمجازر مشيرا أن تلك الإجراءات تهدف إلي استقرار وتأمين أرواح المواطنين .





وأشار وكيل وزارة الصحة إلي توفير الأدوات والمستلزمات الطبيه بالمستشفيات والوحدات وتفعيل كافه اشكال الرقابه وتكثيف المرور الدوري في فتره النوبتجية والسهر وتوفير عدد كافٍ من الاطقم الطبيه.





وشدد على أهميه الرقابه على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين.





ووجه وكيل وزارة الصحة فى تعليماته إلي إدارة الامراض المتوطنة بالرش الدائم خلال أيام العيد لمكافحة البعوض





كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف برفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال اي حالات طارئه والتعامل معها .





وأشار إلي التعاون الكامل مع الطواقم والأ صول الطبيه على مدار 24 ساعه والتواصل الدائم بغرف الأزمات .