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منوعات

رجل يعتدي بالضرب على أطفاله بطريقة قاسية.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

أثار مقطع فيديو لرجل يضرب طفلا صغيرًا ويصرخ في وجه فتاة صغيرة علنًا، غضبًا بين رواد التواصل على تويتر الذين وصفوا المقطع بأنه إساءة لمعاملة للأطفال.


وتوضح اللقطات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا وهو ينحني على الصبي الجالس على  كرسي المقابل له، وصفعه على ظهره بعنف ست مرات.


ويجلس الطفل بعدها  في وضع مستقيم على الكرسي ويسير الرجل إلى فتاة صغيرة كانت تجلس بجانبه، ويصرخ في وجهها بعنف.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، تمت مشاركة المقطع على موقع Reddit وشاهده ما لا يقل عن 2 مليون شخص.


أثار الفيديو جدلًا واسعا على تويتر لضرب الرجل لأطفاله بعنف في إساءة لهم.


ومن غير الواضح مكان وقوع الحادث ولكن يعتقد أنه وقع في الولايات المتحدة.


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