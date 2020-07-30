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فن

محمد عبد الرحمن: لم أتخوف من عرض جمجوم وبم بم على منصة إلكترونية

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة

عبر محمد عبد الرحمن عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل جمجوم وبم بم الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، المعروض على أحد المنصات الإلكترونية.


وقال لـ"صدى البلد" إنه لم يكن متخوفا من عرض العمل على منصة إلكترونية، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الأعمال العالمية تتجه إلى تلك المنصات، مؤكدا أنه حصد ردود فعل جيدة على العمل.


يذكر أن مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بدأ عرضه الأسبوع الماضي عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.


مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

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