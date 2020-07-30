متحدث مترو الأنفاق: أكمنة متحركة بالقطارات خلال عيد الأضحى

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن المترو لديه 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة، موضحا أن الخط الأول من محطة المرج وحتى محطة حلوان، والخط الثاني من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة ساقية مكي، والخط الثالث من محطة العتبة وحتى محطة عدلي منصور.









وأضاف المتحدث باسم مترو الأنفاق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بعمل أكمنة ثابتة داخل المحطات، وعمل أكمنة متحركة بجميع القطارات، إضافة إلى أكمنة سرية بجميع المحطات والقطارات لرصد أي مخالفات.









وأكد "عبدالهادي"، أنه ممنوع ركوب أي شخص مترو الأنفاق دون ارتداء الكمامة، فضلًا عن توفير الكمامات للبيع بشباك التذاكر الخاص بالمحطة بأسعار مخفضة.











