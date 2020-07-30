بعد براءة أحمد الفيشاوي.. التفاصيل الكاملة للخلاف مع طليقته هند الحناوي ورحلة الثنائي في محاكم الأسرة بسب نقفة ابنتهما لينا

الفيشاوي:





هند الحناوي فشلت تحبسني.. وفهمت بنتي عكس ما أفعله

هند الحناوي طالبت بنفقة تصل لــ 234 ألف جنيه









علق الفنان أحمد الفيشاوي على إلغاء حكم حبسه لمدة سنة والقضاء مجددا ببراءته في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة، بنشر رسالة نارية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " إنستجرام".





وقال أحمد الفيشاوي، في تعليقه: "هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بااختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكندية في مصر ".









وأضاف: "هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت ١١ سنة هند ااقترحت أننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدرس الفنون غناء ، تمثيل ، ااخراج .. ألخ".





وتابع: "تحمست جدآ عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة.. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر.. وأول ما هند وصلت بـ لينا أنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلي كِنت ( Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب".





واكمل: " أنا مش بالوم علي لينا علشان كذبوا عليها كتير وغالبآ هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها وبحبها و مازلت".





هذا آخر ما قاله أحمد الفيشاوي عن تفاصيل قضيته مع هند الحناوي والتى نرصدها بالتفصيل من خلال هذا التقرير ..









حكم مبدئي





كانت قد قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، الأربعاء، تأييد الحكم الصادر بحق الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.









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وقالت وقتها محامية أحمد الفيشاوى، إنها وموكلها لم يحضرا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدما المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.









وذكرت المحامية أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.









محكمة الأسرة





وفي السابق رفضت محكمة أسرة الخليفة دعوى الفنان أحمد الفيشاوى بتحديد نقل ابنته لينا الفيشاوي إلى المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس، وجاء رقم التظلم 2010 لسنة 2020 بمحكمة الخليفة.





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وكان الفنان أحمد الفيشاوى تقدم بتظلم أمر وقتي لمحكمة الأسرة بالخليفة لنقل ابنته لينا إلى المدرسة البريطانية بالقاهرة نظرا لكثرة المصاريف التي يدفعها لها في إنجلترا.





وكانت محكمة جنح الدقي في وقت سابق، عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي، فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.





يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.









محامي لينا يرفع دعوى





وكان شعبان سعيد، محامي لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوي، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوي عن سدادها لمدة سنة.





وأقام الفنان أحمد الفيشاوى، والد لينا، دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.









أصل الأزمة





وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها الفنان أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.