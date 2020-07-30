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أخبار العالم

ومن التأييد ما قتل.. المرشح الرئاسي السابق المتوفى بـ كورونا أصيب بعد حضور تجمع لـ ترامب

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية أن المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية، هيرمان كاين، الذي توفي اليوم، كان قد أصيب بفيروس كورونا في أواخر يونيو إثر حضوره التجمع الانتخابي للرئيس دونالد ترامب في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما في 21 يونيو، حيث احتشد الآلاف.

وكان كاين من مؤيدي ترامب في الاستهانة بفيروس كورونا، وكتب عبر تويتر: "الكمامات لن تكون ملزمة في الحدث الذي سيحضره الرئيس ترامب. الناس سئموا!".

وأضافت أن كاين قضى معظم شهر يوليو بمستشفى في أتلانتا ونقل بعد إصابته بالفيروس في 2 يوليو.

وأوضحت أن كاين الذي أطلق على نفسه اسم رجل ABC "المحافظ الأمريكي الأسود" الذي بدأ منذ فترة قصيرة بتقديم برنامج تلفزيوني جديد، كان يأمل في الإسهام في حملة ترامب الرئاسية 2020.
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