السعودية تنفذ 2000 جولة للرقابة على ترشيد استهلاك المياه

نفذت وزارة التجارة السعودية 2,031 جولة تفتيشية على شركات ومؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية بجميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي وذلك للتحقق من التزام المنشآت بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة، حيث يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.









تأتي هذه الجولات تطبيقًا للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.





وتعمل هذه الجهات المعنية على تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.



