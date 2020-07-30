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أحمد مجدي: رامي يوسف دخل التاريخ بعد ترشيحه لجائزة إيمي الأمريكية.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:37 م
الممثل العالمي رامي
الممثل العالمي رامي يوسف
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن الممثل والمخرج الأمريكي من الأصول المصرية رامي يوسف، دخل التاريخ بعد ترشيحه لجائزة " إيمي الأمريكية" عن دوره في المسلسل الكوميدي Ramy الذي يعرض عبر شبكة Hulu الأمريكية في الترشيحات التي تم الإعلان عنها.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن رامي يوسف أول ممثل عربي مسلم يرشح لتلك الجائزة الكبيرة، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية أكدت ذلك. 

وتابع مقدم برنامج أخر الأسبوع أن فكرة المسلسل  الصراع والتوازن بين القيم الثقافية والدينية وشارك فى البطولة المارشال علي والمسلسل وجد جمهور واسع من الشباب.

وجسد رامي يوسف في مسلسل Ramy الذي كتب قصته دور "رامي حسن" نجل المهاجرين المصريين الذي يقع في أزمة هوية بين ما يفرضه مجتمعه المسلم من أن الحياة اختبار مستمر وما يعتقده أصدقائه من أن الحياة مليئة بالاحتمالات التي لا نهاية لها.
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