فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في مسابقة الدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مباريات مسابقة الدوري بعد عودتها من توقف طويل بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وكشفت التدريبات والمباراة الأخيرة للفريق الأحمر التي جرت باستاد مختار التتش وحسمها المارد الأحمر 5-2 وديًا عن الطريقة التي يفكر بها السويسري فايلر المدير الفني في خوض مواجهات المرحلة المقبلة.









وكشفت الطريقة عن أن المدرب وضع يديه علي التشكيل وهو محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني كظهير أيمن وياسر ابراهيم، بعد عودته، ومحمود متولي قلبي دفاع وعلي معلول ظهير أيسر واليو ديانج وعمرو السولية محوري ارتكاز ومعهما رمضان صبحي ووليد سليمان وجونيور اجايي ومروان محسن.









وأظهرت التدريبات الأخيرة أن هناك عناصر قريبة من فكر المدير الفني مثل حمدي فتحي ورامي ربيعه وأيمن اشرف واليو بادجي ومحمد مجدي أفشه ومحمود كهربا وقد يكون لها دور كبير مع المجموعة الأساسية، فيما بات العربي بدر لاعب فريق الشباب والذي يجيد في أكثر من مركز هو مفاجأة المدير الفني الذي قد يمنحه فرصة المشاركة أساسيًا في كل المباريات بعد حسم لقب المسابقة لقناعته بقدراته الفنية والبدنية.









كما سيدخل الصورة بقوة محمد محمود بعد اقترابة شفائه من إصابة الرباط الصليبي ودخوله للتدريبات الجماعية وقد يكون له دور في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري بعد حسم اللقب، واستقر الجهاز الفني علي الإكتفاء بخوض مباراتين وديتين فقط امام سموحه والجونة استعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري التي ستبدأ بمواجهة انبي 9 أغسطس المقبل .







