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توك شو

الإنسانية فقدت أحد فرسانها.. ماذا قالت الحكومة البريطانية عن وفاة طبيب الغلابة؟.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:46 م
طبيب الغلابة
طبيب الغلابة
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محمود محسن
نعى الإعلامي أحمد مجدي الدكتور محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة والإنسانية الذي تحدث عنه العالم كله وهز العالم من عيادته البسيطة التي كانت موجودة في محافظة الغربية، برقيه وأخلاقه.


وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه عندما تقوم المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بإصدار بيان رسمي وتؤكد أن الإنسانية فقدت فارسا من فرسانها وفقدت شخصا بهذه العظمة، هو تأكيد على دوره العظيم والرصيد الكبير الذي كان يتمتع به. 


وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن شيخ الأزهر أول من نعى الدكتور محمد مشالي وقام بإصدار قرار بأن أول دفعة ستتخرج من كلية الطب جامعة الأزهر سيطلق عليها دفعة الدكتور محمد مشالي. 


وأشار مجدي إلى أن محافظ الغربية سيقوم بإطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على أحد شوارع المحافظة نظرا لجهوده الكبيرة مؤكدا أنه يستحق تكريما أكبر من ذلك. 


وقال مقدم برنامج آخر الأسبوع أن ما قدمه محمد مشالي يعتبر نموذجا لأنه أفنى حياته في خدمة البسطاء والفقراء فهو رحل بجسده لكن ذكراه ستظل خالدة في العالم كله.
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