محافظ الدقهلية: إعدام طن لحوم منتهية الصلاحية قبل عيد الأضحى

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إعدام طن لحوم متنوعة اليوم الخميس بعد صدور قرار النيابة العامة، وفقا للإجراءات القانونية لإعدام الأغذية. للإجراءات









وأكد محافظ الدقهلية، استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.





جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.





وأشار إلى صدور قرار النيابة العامة في محضر الضبط المحرر بواسطة مكتب الأغذية المركزي بالمنصورة باعدام طن كلاوي وسجق، بالإضافة إلى 400 كيلو جبن فيتا منتهية الصلاحية بإجمالي 1600 عبوة وزن العبوة 250 جرام وتم الإعدام في مقلب قلبشو.



