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أخبار العالم

جعلك بخير يا عز الوطن.. تركي آل الشيخ يبعث برسالة لخادم الحرمين الشريفين

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة لخادم الحرمين الشريفين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق تركي آل الشيخ قائلا: "‏سيدي دمت ... ياصفوة هل العارض ..جعلك بخير ياعز الوطن ... وبسلامه".

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وأصدر الديوان الملكي السعودي، الاثنين السابق، بيانًا بشأن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد إصابته بالتهاب في المرارة.

وذكر الديوان الملكي، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دخل اليوم الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

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