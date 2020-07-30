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خبير: جلسة الكونجرس مع رؤساء جوجل وفيسبوك وآبل لوقف توحش الشركات

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:37 م
اجتماع الكونجرس
اجتماع الكونجرس
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، تفاصيل جلسة الكونجرس التي جرت، بالأمس والتي استدعى فيها كلا من رؤساء جوجل وأمازون وفيس بوك وآبل، استمرت لأكثر من 5 ساعات وتم فيها مناقشة السياسات الخاصة بالاحتكار وإتاحة المنافسة في السوق الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإنترنت.


وأضاف الجندي"، خلال مداخلة تلفونية  ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن تلك الجلسة لم يتم عقدها منذ أكثر من 20 عاما، وحينها مثل بيل جيتس في تسعينيات القرن الماضي وتم منع الاحتكار في متصفح "الانترنت أكسبلور" كونه كان الرئيسي في تشغيل الويندوز.


ونوه إلى أن قرار الكونجرس حينها سمح للكثير من الشركات بدخول سوق الإنترنت الأمريكي، حتى ظهرت شركات أخرى مثل جوجل للتنافس مع مايكروسوفت.


وأوضح أن تلك الشركات توحشت في السنوات الأخيرة، ما استدعي مثولهم أمام الكونجرس، حيث يقوم الأخير بمناقشة كافة المشاكل التي قامت بها تلك الشركات والمتعلقة بممارسات احتكارية، لافتا إلى أن تلك الشركات قد نجحت في الاستثمار في الاقتصاد القائم على الداتا والبيانات والتلاعب بالمواطنين في الانتخابات، وهو الأمر الذي أصبح مهيمنا بشكل كبير على المواطنين على مستوى العالم.


وتابع: "وجهت تهمة لصاحب شركة فيسبوك بشراء شركة تويتر، ولكنه تذرع بأن ذلك جاء ضمن صفقة تحت مرأي ومسمع من الجهة الخاصة بالتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، والموضوع مش جديد للسياسيين الأمريكان، وهما مسكوا في حته مهمة جدا أنهم جايين يتكلموا معانا في ظل صعود دول تانية بتسيطر على المعلومات، والمعلومات باتت المحرك الاقتصادي للسيطرة على الاقتصاد".


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