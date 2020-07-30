أول تعليق من مدرب باريس سان جيرمان على إصابة مبابي

علق المدير الفني توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان، على طبيعة إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية عودته قبل قمة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.





وخلال الأسبوع الثاني من أغسطس المقبل، يلتقى النادي الباريسي خصمه أتالانتا، في مباراة تقام على ملعب محايد، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة الأوروبية الكبرى، التي تعد حلم الباريسيين الوحيد.





وكان مبابي تعرض إلى إصابة خطيرة خلال مواجهة سانت إتيان، في نهائي كأس فرنسا، كما أوضح بيان رسمي صادر عن النادي، أن النجم الفرنسي عانى من التواء خطير في كاحل قدمه اليمنى.





وصرح المدرب الألماني، اليوم الخميس، بقوله: "ما زلنا نأمل أن يتمكن مبابي من اللعب ضد أتالانتا".